6 مايو 2018 مـ / موافق 21 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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برنامج “جودة الحياة” يوسع قاعدة جمهور الفعاليات لتشمل جميع الفئات بأسعار مناسبة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

يحرص برنامج جودة الحياة 2020 على تهيئة بيئة مثالية تساهم في تحسين نمط حياة الفرد والمجتمع، من خلال استغلال كافة الأدوات والإمكانات لتوسيع خيارات نمط الحياة المقدمة لتتجاوز الجمهور التقليدي.

وجاء من بين المقترحات في وثيقة جودة الحياة، توسيع نطاق الخيارات المقدمة في تحديد احتياجات الجمهور، بحيث لا توجَّه فقط للعائلات، وإنما تأخذ في الاعتبار فئات المجتمع الأخرى (مثل الشباب العازبين. والمراهقين. إلخ) وستشتمل الأنشطة والفعاليات والخدمات المقدمة على خيارات واسعة من حيث الأسعار لضمان وصولها إلى جميع فئات المجتمع.

يشار أن برنامج جودة الحياة 2020 أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويُعنى بتحسين نمط حياة مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، وذلك من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.

كما يسهم تحقيق أهداف البرنامج في توليد العديد من الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وصولاً إلى إدراج مدن سعودية على قائمة أفضل المدن للعيش في العالم.

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