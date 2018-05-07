6 مايو 2018 مـ / موافق 21 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ثلاثيني يستخدم التقنية للاحتيال على ضحاياه.. سحب مبالغ مالية ضحمة من حسابات أشخاص دون علمهم في حفر الباطن

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على مواطن ثلاثيني، أقدم على سحب مبالغ مالية من حسابات ضحاياه البنكية بواسطة أجهزة الصراف الآلي دون علمهم، مستخدما تقنيات للاحتيال الإلكتروني.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، أن أجهزة البحث والتحري باشرت التحقيق بمحافظة حفر الباطن في بلاغات من مجموعة من الأشخاص تفيد بتعرضهم لعمليات سحب مالية من حساباتهم البنكية بواسطة أجهزة الصرف الآلي دون علمهم.

وأضاف أن جهود الأجهزة الأمنية أسفرت عن ضبط المتهم بارتكاب تلك الحوادث والقبض عليه وبحوزته مجموعة من بطاقات الصرف الآلي بأسماء متعددة، لافتا إلى أن الاستجوابات الأولية تشير إلى قيام المتهم باستخدام تقنيات للاحتيال الإلكتروني تمكّنه من الحصول على بطاقة الصرف الآلي بعد سحبها من قبل جهاز الصرف الآلي وكذلك الحصول على الرقم السري واستخدامه في عمليات السحب الآلي من حساب الضحية، مشيرا إلى أنه تم إيقاف المتهم وإحالة أوراق القضايا المتورط في ارتكابها إلى فرع النيابة العامة بالمحافظة، حسب “سبق”.

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