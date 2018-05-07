7 مايو 2018 مـ / موافق 21 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خلال جولة تفتيشية.. “العمل” تضبط وافد بمهنة دهان يعمل طبيبا للأسنان في منشأة صحية شهيرة بالرياض

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت وزارة العمل، أن فرق التفتيش بمدينة الرياض تمكنت خلال جولة ميدانية على منشأة صحية شهيرة من ضبط وافد بمهنة دهان امتهن العمل في مجال طب الأسنان.

وأوضحت الوزارة أنه تم أيضا ضبط مخالفات لوافدين يعملون في مهن مقصورة على المواطنين.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن تنفيذها خلال العام الماضي نحو 188 ألف جولة تفتيشية، وضبطت 17 ألف مخالفة بسوق العمل في 2017م.

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