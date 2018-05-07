7 مايو 2018 مـ / موافق 21 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»سعود القحطاني : من واجب سلطات “شرق سلوى” إيقاف قرصنة مباريات كأس العالم
﻿

سعود القحطاني : من واجب سلطات “شرق سلوى” إيقاف قرصنة مباريات كأس العالم

بتاريخ شبكات اجتماعية | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكد المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية استنكاره قرصنة مباريات كأس العالم من إحدى القنوات ، معتبراً أن ذلك يضر بقطر والتى وصفها بـ”شرق سلوى”.

وكتب فى تغريده على حسابه الشخصى بتويتر :”لفت انتباهي تعليقات بأن هناك قناة تبث بثًا مقرصن لفعاليات الدوريات العالمية بما في ذلك كأس العالم القادم .. أعلن استنكاري الشخصي لهذا الموضوع ومن واجب سلطات “شرق سلوى” إيقاف ذلك لكونهم الناقلين بمليارات الدولارات وهذا التجاوز مضر، ومن واجبهم الدفاع عن مصالح من أعطاهم الحقوق”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق