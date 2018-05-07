7 مايو 2018 مـ / موافق 21 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»شرطة الرياض تطيح بوافدين سرقا عددا من الصيدليات والمحلات التجارية
﻿

شرطة الرياض تطيح بوافدين سرقا عددا من الصيدليات والمحلات التجارية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على وافدين سرقا عدد من الصيدليات والمحلات التجارية باستخدام مركبات مسروقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أنه بعد تلقي مركز شرطة الحمراء وغرناطة معلومات عن الوافدين، تم اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير اللازمة وزرع المصادر السرية ورصد المواقع المحتملة.

وأضاف أنه تم القبض عليهما متلبسين أثناء محاولتهما سرقة إحدى الصيدليات بحي قرطبة شرق الرياض، مشيرا إلى أنهما باكستاني وأفغاني في العقد الثاني من العمر.

وأشار إلى أنهما أقرا بارتكاب ست عمليات سرقة من صيدليات وسلب مركبتين تحت التهديد بالسلاح، وجاءت أقوالهما مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى مراكز الشرط، حيث جرى إيقافهما وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم، حسب الاختصاص.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق