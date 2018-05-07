7 مايو 2018 مـ / موافق 21 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“صندوق الاستثمارات” يعتزم إنشاء 20 مركزاً ترفيهياً في 15 مدينة بالمملكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تعتزم شركة الترفيه، التابعة لصندوق الإستثمارات العامة، دعوة الشركات الخاصة لمشاركتها في إنشاء 20 مركزاً ترفيهياً مساحة كل منها تترواح بين 50 إلى 100 ألف متر مربع، في 14 أو 15 مدينة حول المملكة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الترفيه والتطوير عبدالله الداوود، وفقاً لوكالة “رويترز”، على هامش مؤتمر في جدة، أن هذه المراكز تتضمن دوراً للسينما ومواقع مخصصة للعروض العامة، مشيراً إلى أن تولي الحكومة الإشراف على الاستثمار في مجال الترفيه يهدف لتحفيز شركات القطاع الخاص للاستثمار فيه.

وأضاف الداوود، أن شركة الترفيه للتطوير والاستثمار، التي تقود الاستثمار في قطاع الترفيه بتمويل مبدئي من جانب صندوق الاستثمارات العامة يصل إلى 10 مليارات ريال، تحرص على أن تكون كل مشروعاتها ذات جدوى تجارية.

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