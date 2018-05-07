فيديو | إطلاق نار بكورنيش الجبيل والمصاب يطارد المعتدي ويوقفه بالقوة.. والشرطة تطيح بالجاني

(أنحاء) – متابعات :-
أقدم مواطن أربعيني على إطلاق النار على آخر ثلاثيني مساء أمس الأحد بكورنيش الجبيل، وهي واقعة وثقها مقطع فيديو صورته كاميرات المراقبة بالموقع.
وأظهر الفيديو ثلاثة أشخاص يجلسون في جلسة خارجية لمقهى، قبل أن يقوموا من المكان ويتوجهوا صوب سياراتهم، ليتجه أحدهم نحو آخر كان على وشك ركوب سيارته ويطلق عليه النار من مسدس.
وعندما أسرع مطلق النار ومرافقه إلى سيارتهما بغية الفرار من الموقع، قام المعتدى عليه بصدم سيارتهما بمؤخرة سيارته، ومن ثم مطاردتهما في الشارع العام.
وبدا في مقطع فيديو آخر المعتدى عليه وهو يتمكن من عرقلة سير مركبة المعتدي وإخراجها عن الطريق لتصطدم بالرصيف وتتوقف، ليهرع المعتدى عليه لسيارة الشرطة التي كانت تلاحقهما، حيث تدخل رجل أمن وقام بإيقاف المعتدي ومرافقه.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أن مركز العمليات الأمنية بمحافظة الجبيل تبلغ بتعرض مواطن ثلاثيني لإطلاق نار من قبل أحد الأشخاص وإصابته في أسفل البطن، إثر خلاف بينهما.
وأضاف أن دوريات الأمن تمكنت من ضبط المعتدي ومرافقه، وتبين أنهما مواطنان أربعينيان، وعثر بحوزتهما على سلاح ناري، وتم إيقافهما، وإحالة أوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.