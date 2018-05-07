فيديو | “الفوزان” يرد على سؤال لشخص سرق مالاً وتزوج به وأنجب أطفالاً.. ويوضح له ماذا يفعل

(أنحاء) – متابعات :-
شرح الشيخ عبدالعزيز الفوزان لأحد الأشخاص كيفية التخلص من ذنبه والتوبة إلى الله، بعدما ذكر أنه سرق مبلغاً من المال وتزوج به وأصبح لديه أولاد.
ونصح الشيخ الفوزان السائل في حديثه لبرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، بالتوبة والندم على ما فعل، وألا يرجع لذنبه مرة أخرى، وأن يرد المال الذي سرقه إلى أصحابه.
وأضاف الفوزان أن السائل إذا كان يخاف أن يُعامل بقسوة ممن سرق منهم أو أن يُعير بتلك السرقة، فعليه أن يبحث عن طريقة لرد المال دون أن يقع في الحرج ودون أن يعرف صاحب المال هويته، أو أن يذهب إلى صاحب المال ويطلب منه العفو إذا لم يكن في استطاعته رد المال.
وأشار إلى أن ما بني على المال المسروق من زواج وإنجاب أولاد صحيح، والسائل ليس بحاجة إلى إعادة زواجه أو تصحيحه.