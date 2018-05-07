فيديو | مشرف “الصندوق العقاري” يقر بوجود أخطاء.. ويؤكد: نعمل على إصلاحها

(أنحاء) – متابعات : ــ
أقرّ المشرف العام على صندوق التنمية العقاري خالد العمودي بوجود أخطاء في شمول كل الشرائح في فرص الاستفادة من برنامج التحويل للبنوك، لعدم انطباق الشروط الخاصة بالبنوك التجارية عليهم.
وقال العمودي خلال لقاء مع برنامج “تم” على القناة “السعودية الأولى”، إنهم لا يكابرون في الاعتراف بوجود أخطاء يتم العمل على تعديلها وتصحيحها عبر تمكين بعض القطاعات من الاستفادة من تلك القروض مثل القطاع الخاص ورواد الأعمال، حيث يمكنهم حاليًا الاستفادة من الخدمات المصرفية في هذا الإطار.
وأضاف أن الصندوق يلعب دوراً جديداً يتمثل في صناعة السوق، عبر قيامه بتحمل كل المخاطر التي لا يستطيع تحملها القطاع المصرفي، والعمل على ضمان هذه المخاطر وتوفير فرص للمواطن للاستفادة من هذه الحلول.
ولفت إلى أن الصندوق تلقى وحوّل نحو 53 ألف طلب من المواطنين إلى القطاع المصرفي للتعامل معها، منوهاً في القوت نفسه إلى أن أعداد المستفيدين من الصندوق حتى الآن دون الطموح، مشيراً إلى أن قرابة 85% في قائمة الصندوق رواتبهم أقل من 14 ألف ريال ودعمهم سيكون 100%.