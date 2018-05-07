فيديو وصور | الأمير مقرن متأثرا أثناء رعايته حفل تكريم شهداء “تحطم المروحية”

(أنحاء) – متابعات :-
حضر الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الاثنين، حفل إمارة منطقة عسير لتكريم شهداء تحطم المروحية التي كانت تُقل نجله الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مع عدد من المسؤولين بالمنطقة، وذلك بالصالة الملكية بالخالدية.
وقال أمير منطقة عسير فيصل بن خالد: “شهداء مروحية عسير ضحّوا بأنفسهم خدمةً للـدين والمـليك والـوطن وفي مـقدمـتهم أخـي الغـالي وعـضيدي الأمير منصور بن مقرن رحمهم الله وسيبقون في ذاكرتنا للأبد وفي ذاكرة
أهالي منطقة عسير الأوفياء الكرام”.
وسلم الأمير مقرن ذوي الشهداء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وهم: وكيل إمارة المنطقة سليمان الجريش، محافظ محايل محمد المتحمي، أمين المنطقة صالح القاضي، مدير فرع الزراعة فهد الفرطيش، رئيس المراسم خالد بن حميد ، العقيد سعود السهلي، النقيب نايف الربيعي، النقيب عبدالله الشهري، الملازم أول محمد الشهراني، وكيل الرقيب عبدالله حدادي.
وتسلم الأمير مقرن في الأخير وشاح الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لنجله الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، بنظرات يعلوها التأثر، وتقلده نجل الفقيد سعود بن منصور بن مقرن.
وفي السياق ذاته، دشّن الأمير مقرن البرنامج الخيري للأمير منصور بن مقرن للأعمال الخيرية بقيمة إجمالية 12 مليون ريال، والذي يستفيد منه 500 أسرة محتاجة بمساعدات نقدية شهرية بلغت 3.168.000 مليون ريال ، وتقديم 12 ألف سلة غذائية بمبلغ 3.600.000 مليون ريال.
كما يتكفل البرنامج الخيري بألف يتيم بمبلغ 2.4 مليون ريال، إضافة إلى 65 ألف وجبة إفطار صائم بمبلغ 650 ألف ريال، وتوزيع 1.400.000 عبوة ماء سقيا للمساجد بمبلغ 432 ألف ريال، ومساعدة 100 شاب وشابة على الزواج بمبلغ 250 ألف ريال، وتأهيل 100 شاب وشابة من الأسر المنتجة للعمل بنصف مليون ريال، ودعم برنامج المرضى بمليون ريال.