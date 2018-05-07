6 مايو 2018 مـ / موافق 21 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مع بداية فترة الاختبارات.. عدد من النصائح تساعدك على المذاكرة

بتاريخ شبكات اجتماعية | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

مع بداية فترة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1438- 1439هـ في كافة مناطق المملكة، يلجأ الطلاب إلى طرق مختلفة للمذاكرة والتحصيل، لكن يبقى الطالب غير قادر على التحصيل واستيعاب المعلومات بالشكل المرغوب.

 وقدّم العديد من النشطاء على “تويتر” عدة طرق ونصائح مفيدة للطلاب، من شأنها أن تـساعدهم على الاستيعاب بشكل أسـرع وأفـضل.

وجاء على رأس هذه النصائح التي أجمع الكثيرون عليها، الابتعاد عن كل ما يشغل التفكير خاصة “الجوال” ومواقع التواصل، تقسيم المنهج وعدم إهمال آخر الكتاب، تدوين كل ما تفهمه ملخصاً، عدم ترك أي معلومة دون قراءتها، التكرار، الاختبار في نهاية كل مرحلة أو جزء من الكتاب.

إضافة إلى ذلك، نصح آخرون بأنه يجب أن يعطي الطالب لنفسه فاصلا بين فترة وأخرى، وكتابة المعلومة التي يحس أنه يمكن أن ينساها؛ فالكتابة تثبّت المعلومة، التهميش على نفس الموضوع في الكتاب، بحيث تحدد أمام كل فقرة العنصر الهام وتدرج تحت ذلك في نقاط أهم العناصر الفرعية، بذلك تخرج بملخص كامل ومختصر عن كل موضوع.

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