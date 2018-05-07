7 مايو 2018 مـ / موافق 21 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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هيئة النقل تعلن قرب إطلاق مشروع “تاكسي الحرم”.. وهذه مميزاته

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن محافظ هيئة النقل الدكتور رميح الرميح، عن قرب إطلاق مشروع “تاكسي الحرم”، بهدف تسهيل نقل الحجاج والمعتمرين، من خلال الخدمات التي سيتم توفيرها مع المشروع.

وأوضح الرميح خلال منتدى مكة المكرمة الاقتصادي أمس (الأحد)، أن المشروع سيخصص مواقف خاصة بالقرب من المسجد الحرام، إلى جانب مواقف داخل المطارات، لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من خدمات “تاكسي الحرم” عبر تطبيقات الهاتف.

وبيّن أن التاكسي سيحتوي على شاشة في مقصورة الركاب يتم ربطها بعداد إلكتروني لاحتساب الأجرة ونظام ملاحي وبيانات عن السائق، إضافة إلى محتوى تعريفي عن المملكة متعدد اللغات، وجهاز دفع إلكتروني وطابعة فواتير وبيانات عن المركبة وجهاز تتبع.

ولفت محافظ هيئة النقل إلى أن المشروع سيتم إطلاقه خلال 6 أشهر، وسيخضع إلى تنظيم للأسعار، مع استبعاد كل سيارات الأجرة الأخرى.

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