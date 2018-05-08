8 مايو 2018 مـ / موافق 22 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أفكار بمعرض خريجات جامعة دار الحكمة تبرز تمكين المرأة كجزء مهم من رؤية 2030

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-

افتتحت الدكتورة سهير حسن القرشي مديرة جامعة دار الحكمة معرض خريجات قسم الاتصالات المرئية من الدفعة الـ 16 في نسخته الثانية والعشرون تحت شعار ” تمكين المرأة.. جزء هام من رؤية 2030″ بمقر معرض لكزس جدة – طريق المدينة.

ويغطي المعرض مشاريع تخرج الطالبات مجموعة متنوعة من المواضيع التي تناولت التنمية المجتمعية والتطور الثقافي والاجتماعي ومجمل التطور المستقبلي للمملكة العربية السعودية.

ويعكس المعرض ارتباطا وثيقا بين منهجيات الدراسة الأكاديمية من جهة والممارسات التطبيقية في ميادين الصناعة والسوق من جهة أخرى.

وعرضت 49 خريجة العديد من المشاريع من أعمـالهن الإبداعية المتميزة والمتفردة تنوعت بين التصميم الجرافيكي، والرسومات التشكيلية، والرسوم المتحركة والتصوير الفوتوغرافي.

وتجولت الدكتورة سهير القرشي في أروقة المعرض برفقة الأستاذة ندى زيدان رئيسة قسم الاتصالات المرئية، وأشدن بما شاهدن من ابتكار وإبداع وأفكار كثيرة لطالبات الجامعة، منوها بجهود القائمين على الجامعة التي مكنت الطالبات من الاستفادة مما تعلموا وكيف يصنعوا رؤيتهن الخاصة وكيف يمكن تطبيقها في كل مناحي الحياة.

من جانبها قدمت مديرة جامعة دار الحكمة شكرها للأستاذ متعب المالكي ممثل شركة لكزس على افتتاحه المعرض ومشاركة الخريجات فرحتهن بالتخرج، وعبرت عن شكرها وتقديرها لشركة عبداللطيف جميل لاستضافتهم المعرض هذا العام.

 وقالت:” إن التواصل والتمثيل المرئي للأفكار والرسائل خصوصا في عصر الصناعة والتجارة المتنامي وأي معلومة سواء كانت رقمية أو مطبوعة أو على الفيديو تحتاج إلى مهارة وموهبة المصمم الجرافيكي مشيرة الى ان المعرض يتضمن اعمال الطالبات المتميزات في عالم التصميم وإتاحة الفرصة لمشاهدة مواهب مختلفة من ثقافات متنوعة يساعد الطالبات السعوديات في هذا العلم على تنمية وصقل مهاراتهن وقدراتهن وتوسيع أفاقهن ومداركهن.” كما أشادت بشكر الخريجة والمصممة جواهر الماروي وشركتها جرايد ديزاين التي قامت بتصميم معرض الخريجات وايضا الخريجة خلود عطار لتصميمها كتيب كامل للمعرض يوضح اعمال الخريجات.

وقالت أستاذة ندى زيدان ، مديرة قسم الاتصالات المرئية إن خريجات جامعة دار الحكمة برعن وأثبتن جدارتهن على المستوى الاستثنائي لقدراتهن بحصولهن على العديد من الجوائز.

واضافت قائلة: ” في هذا العام ، نعرض أعمال 49 خريجة كل من جرافيك ديزاين و موشن جرافيك حصاد أربع سنوات عملن فيها بجد ، وبهدف التعريف بدور المرأة في تحقيق رؤية المملكة للتنمية المستدامة 2030، من خلال خطوات تمكينها اجتماعياً واقتصادياً.”

معرض هذا العام تميز بخصوصيته لأنه لأول مرة  يقام معرض خريجات قسم الاتصالات خارج أسوار حرم جامعة دار الحكمة وباستضافة شركة رائدة مثل شركة عبد اللطيف جميل لكزس.

بدوره أكد الأستاذ متعب المالكي الممثل لشركة عبداللطيف جميل لكزس، أن هذا المعرض يعد حدثاً مهماً ومساهمة مميزة لتحقيق رؤية ورسالة وتطلعات الشركة، مؤكداً أن هذه الفعالية أتت ثمارها في تشجيع خريجات الجامعة لتعزيز دورهن الريادي في إثراء جميع فئات المجتمع بما يمتلكونه من مهارات ومواهب فنية لاقت استحسان الحضور.

وعن استضافة لكزس لهذه المشاريع الإبداعية، قال:  “استضافة معرض خريجات جامعة دار الحكمة تأتي ضمن مبادرات عبداللطيف جميل الاجتماعية والبرامج الخاصة التي تسعى إلى تقديم خدمات اجتماعية متخصصة نابعة من الشعور بالمسؤولية الاجتماعية تجاه شباب الوطن.”

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