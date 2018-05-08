8 مايو 2018 مـ / موافق 22 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمن الطرق يضبط مقيم بحوزته نحو 16 كيلو من الذهب و150 ألف ريال بمكة المكرمة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تمكّنت شرطة مركز رضوان بمكة المكرمة، اليوم الاثنين، من ضبط مقيم يمني وبحوزته 150 ألف ريال وقرابة 16 كيلوجرامًا من الذهب المشغول.

واستوقفت إحدى دوريات القوة الخاصّة لأمن الطرق بمركز رضوان مركبة من نوع “هوندا” لمقيم يمني على طريق الرياض، حيث تبيّن خلال تفتيش مركبته العثور على 3 حقائب متعددة الأحجام، وتمّ إعداد محضر بالواقعة.

وسلّم رجال الأمن المضبوطات والشخص إلى مركز شرطة رضوان، وذلك لإكمال التحقيق والبحث عن مصدرها.

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