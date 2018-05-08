7 مايو 2018 مـ / موافق 22 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الرئيس الأميركي يعلن غداً موقفه من الاتفاق النووي الإيراني

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيعلن غداً (الثلاثاء)، قراره بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وأفاد ترمب بأنه سيعلن موقفه من الاتفاق النووي مع إيران الساعة 2:00 ظهرا (18:00 بتوقيت غرينتش)

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد اليوم أنه لا يستبعد بقاء بلاده في الاتفاق النووي إذا انسحبت الولايات المتحدة منه شرط أن يضمن الأطراف الآخرون تحقيق أهداف طهران.

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