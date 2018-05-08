أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»الطيور “تهاجم” روسيا وتسقط طائراتها في سوريا.. طائرتان في أقل من أسبوع
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