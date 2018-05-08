8 مايو 2018 مـ / موافق 22 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اللجنة المنظمة لمبادرة “الألعاب الحكومية” تعلن نتائج القرعة وجدول المنافسات

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – الرياض : ــ

عقدت اللجنة المنظمة لمبادرة “الألعاب الحكومية” مراسم قرعة النسخة الأولى من المنافسات التي ستقام خلال الفترة من 9 وحتى 12 مايو الجاري على شاطئ كايت بيتش، وسط حالة من الترقب المحموم لكافة الفرق المشاركة في الألعاب والتي أبدت استعداداتها لخوض غمار المنافسات، وتلبية دعوة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

كما أعلنت اللجنة المنظمة عن جدول المنافسات والذي يبشر بمسابقات حامية تستهدف تعزيز القدرات الذهنية والبدنية من خلال سلسلة من التحديات الرامية لاختبار قدرات موظفي الجهات الحكومية وترسيخ روح الفريق الواحد، في مناخ يتسم بالشفافية والإثارة والحماس.

جدول المنافسات

ويشارك في منافسات “الألعاب الحكومية”90 فريقاً للرجال و 66 فريقاً للسيدات يشكلون 156 فريقاً من عدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في الدولة، ويتضمن الرقم مشاركة 13 فريقاً يمثلون حكومات دول عربية وعالمية. وتتواصل المنافسات على مدى أربعة أيام وتشهد التصفيات النهائية تأهل أفضل 6 فرق من الرجال والسيدات، ليحصل الفريق الفائز بلقب بطل “الألعاب الحكومية” 2018 على جائزة مالية قدرها مليوني درهم إماراتي توزع مناصفة بين فريقي الرجال والسيدات وتقسم بالتساوي على أعضاء الفريقين.

من جانبه أكد انيس بن حسن الغامدي كابتن فريق رؤية السعودية المشارك بمسابقة الألعاب الحكومية

بأن المملكة العربية السعودية تدعم المبادرات التي من شأنها الارتقاء بمستوى التقدم بالأداء الحكومي العام وتعزيز روابط التعاون والاخوة في البرامج الثقافية والرياضية والترفيهية بين المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.

وأشار الغامدي إلى أن رؤية المملكة 2030 تقوم على تفعيل روح الفريق الواحد لتحقيق أهدافها ومبادراتها والمملكة تسعى إلى تعزيز هذه الثقافة والحافظة عليها.

وأكد بأن فريق” رؤية السعودية “المشارك في المسابقة يجسد المثال لروح التعاون والعمل الجماعي في الوجه الجديد بالعمل الحكومي وتحفيز الصحة العلقية والجسدية وتأكيد أهميتها في صحة فرق العمل بالأجهزة الحكومية.

وأردف الغامدي نشكر دولة الامارات على حسن الضيافة والاستقبال وعلى دعوتهم للمملكة للمشاركة في هذه المبادرة الرائعة التي ترسخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين موظفي الأجهزة الحكومية، فريق رؤية السعودية يضمن عدد من الكوادر الوطنية من الزملاء العاملين في الأجهزة الحكومية بالمملكة .

وأضاف الغامدي بقوله: هذي المبادرة الفريدة من نوعها والأولى عالمياً والتي اطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي كثفنا حقيقة في الفترة الماضية الاستعداد لها بالمشاركة من خلال سلسلة من التدريبات الرياضية حتى ينمي القدرات العضلية والذهنية للفريق السعودي المشارك، وشرف كبير أن نكون مشاركين في هذا المباردة ومتحمسون جداً لخوض غمار هذه البطولة آملين من الله التوفيق في التأهل إلى النهائيات.

ومن جانبه، قال السيد مروان بن عيسى، مدير “الألعاب الحكومية “يؤكد الزخم الذي أحدثته مبادرة الألعاب الحكومية وتهافت الجهات الحكومية على المشاركة محلياً وإقليمياً ودولياً، على الرؤية الثاقبة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتترجم ريادة دبي في إرساء مفاهيم جديدة ومبتكرة لخلق نهج جديد لتعزيز العمل الحكومي يستند إلى مفهوم العمل الجماعي وروح الفريق الواحد والتعاون المشترك والتفكير الخلّاق لتحقيق الأهداف المنشودة، وهي الأهداف التي نستهدف تحقيقها من المبادرة”. 

وأضاف بن عيسى: “إن البطولة قد وصلت لمرحلة أكثر تشويقاً وحماسة بمشاركة واسعة من الإمارات المختلفة بالإضافة إلى مشاركة متنافسين عالميين، مشيراً إلى أن القرعة أسفرت عن مواجهات مثيرة ستعزز من روح المنافسة، بما يؤكد ضرورة تكثيف التدريبات الذهنية والبدنية والقيادية للعمل كفريق واحد لتحقيق الفوز في هذه البطولة العالمية، مشدداً على أن الجميع رابح في النهاية من هذه التجربة التي تجسد معاني التعاون والمثابرة.

الجدير بالذكر أن فكرة الألعاب الحكومية تكمن في تشجيع الفرق الحكومية على التنافس فيما بينها لاجتياز مجموعة مبتكرة من الاختبارات التي تتطلب العمل كفريق واحد يمتلك مقومات محددة كالتفكير الاستراتيجي والمهارات الذهنية لحل المشكلات التي تواجههم، والقوة البدنية للتحمل في أجواء تنافسية عالية، حيث ينصب تركيزها حول أهمية العمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى هدف مشترك، ويشرف المجلس التنفيذي لإمارة دبي على تنظيم المبادرة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبرعاية استراتيجية من شركة مراس القابضة.

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