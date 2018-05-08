8 مايو 2018 مـ / موافق 22 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الملك سلمان يرعى المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين السبت القادم

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – محمد المغيري :-

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ رعاية خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المباراة النهائية لكأسه -حفظه الله-، بين فريقي الاتحاد والفيصلي، يوم السبت القادم في مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بجدة.

وذكر تركي آل الشيخ عبر حسابه بـ(تويتر): ‏بكل فخر واعتزاز، يتشرف أبناء الوطن برعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المباراة النهائية على كأسه الغالية حفظه الله، بين فريقي «الاتحاد والفيصلي»، السبت القادم 12 مايو في استاد الجوهرة بجدة.

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