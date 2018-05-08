النادي السعودي في ملبورن واتحاد الطلبة الكويتي في أستراليا يجمعان الأمة العربية على ضفاف الشعر في ملبورن

(أنحاء) – ملبورن – عبدالله السبيعي :-
بتنظيم يفوق الوصف وحضور أشبه بالأمواج بكثافته وإبداع فريد من شعر ومنظمين وحضور اقام النادي السعودي في ملبورن بمشاركة اتحاد الطلبة الكويتي الأمسية الشعرية العربية والتي أحياها كل من الشعار ( ضيف الله الحميداني وخالد العزاب من المملكة العربية السعودية والمنشد عبدالعزيز المذكور وسعود الوسمي من الكويت والدكتور أشرف شاويش من الاردن حسين الاسدي من العراق بحضور دبلوماسي من سفارة خادم الحرمين الشريفين بأستراليا القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في استراليا الأستاذ مشعل الروقي والقنصل السعودي في سدني وحضور كثيف من المبتعثين والمقيمين العرب وعوائلهم ما يقارب ٤٠٠ شخص كانت الامسية بمثابة جسر حنين وحب امتد ما بين بلاد الاغتراب والوطن واجتمعت فيها الأمة العربية على ضفاف الشعر في أرض المحبة استراليا بمدينة ملبورن.
وبدأت الأمسية بآيات من القرآن الكريم ثم ألقى رئيس النادي السعودي في ملبورن الاستاذ محمد الخالدي كلمه رحب فيها بالضيوف والحضور ثم كلمه الاستاذ عبدالله الكندري نائب رئيس اتحاد الطلبة الكويتي في استراليا ثم استهل عريف الأمسية فهد المطيري قصائد وإنشاد الشعار وسط تفاعل الجمهور وبنهاية الأمسية ألقى القائم بأعمال سفارة المملكة الأستاذ مشعل الروقي كلمة شكر فيها القائمين على هذا التنظيم والجمع الرائع وسلم الشعار شهادات وهدايا تذكاريه مقدمة من المنظمين.
الجدير بالذكر أن هذه الفعالية تأتي من ضمن سلسة البرامج المميزه لنادي السعودي في ملبورن والتي تستمر بطرحها طوال العام 2018.