8 مايو 2018 مـ / موافق 22 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“النيابة العامة”: التفتيش للمتهمين يشمل جسدهم وملابسهم وأمتعتهم.. وهكذا يكون التعامل مع المرأة
﻿

“النيابة العامة”: التفتيش للمتهمين يشمل جسدهم وملابسهم وأمتعتهم.. وهكذا يكون التعامل مع المرأة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ذكرت النيابة العامة أن المادة 43 من نظام الإجراءات الجزائية تسمح لرجل الضبط الجنائي بتفتيش المتهم عند القبض عليه، وبما يشمل ذلك جسده وملابسه وأمتعته.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمة إذا كانت امرأة، وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق