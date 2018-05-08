8 مايو 2018 مـ / موافق 22 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد تنفيذ “القيمة المضافة”.. إيرادات الضرائب ترتفع بنسبة تتجاوز 100% مقارنة بالعام الماضي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أظهر تقرير الربع الأول 2018 لأداء الميزانية العامة للدولة الذي أعلنته وزارة المالية اليوم (الاثنين)، ارتفاعا في إيرادات الضرائب بإحمالي 32 مليار ريال، عن الربع المماثل من العام الماضي الذي بلغ 13.8 مليار ريال، بنسبة زيادة تتجاوز 130%.

وبالنظر إلى تفصيل الإيرادات الفعلية من الضرائب، بلغ إجمالي الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية ما قيمته 2.4 مليار ريال، فيما بلغت الضرائب على السلع والخدمات ما قيمته 22.6 مليار ريال، والتي ارتفعت بسبب ضريبة “القيمة المضافة، وحققت الضرائب على التجارة والمعاملات ما قيمته 3.7 مليار، والضرائب الأخرى 3.1 مليار.

يُذكر أن إجمالي الإيرادات للربع الأول بلغ 166.2 مليار ريال، حيث جاء مرتفعاً بنسبة 15% عن الربع المماثل من العام الماضي، فيما سجلت المصرفات ارتفاعاً بنسبة 18% عن الربع المماثل من العام السابق بإجمالي 200 مليون ريال.

وبلغت الإيرادات النفطية 113.95 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 2 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 52.32 مليار ريال خلال الربع الأول، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 63 % مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

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