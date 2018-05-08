أنت تتصفح:الرئيسية»التكنولوجيا»رسالة خبيثة وثغرة مرعبة تهدد بتدمير “واتساب”
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
تحذير من “قنبلة” ترسل عبر “واتساب” تشل الهوات...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- حذر خبراء تقنية مما أسموه بـ”القنبلة النصية” التي تُرسل عبر تطبيق واتساب وقد تمنع
-
من هي “نوف الراكان” أول رئيسة تنفيذية للاتحاد...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أعلن المستشار في الديوان الملكي رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة ووالدرونز سعود
-
“إنستغرام” يضيف ميزة جديدة تسعد مستخدميه...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- أضاف موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” ميزة جديدة تتيح لمستخدميه إجراء عمليات شراء مباشرة، في
-
“تويتر” تطلب من المستخدمين تغيير كلمات مرور ح...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- دعت شركة “تويتر” ملايين المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي التابع لها بتغيير كلمات المرور السرية