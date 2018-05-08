8 مايو 2018 مـ / موافق 22 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سعودي يتفاجأ بقطعة حديد داخل فطيرة اشتراها من أحد المقاهي.. وأمانة مكة تتوعد

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تفاجأ أحد المواطنين بوجود قطعة حديد داخل فطيرة اشتراها من أحد المقاهي (الكافيهات) في مكة المكرمة.

ومن جانبها أعلنت أمانة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء، أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أصحاب المقهى، حيث قال مدير عام الإعلام والنشر بأمانة المنطقة أسامة زيتوني إنه عند تلقي البلاغ من المواطن فإنه سيتم التعامل مباشرة مع الحالة وتوجيه فرقة للموقع واتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالفين.

وأشار المواطن إلى أن ذلك يعكس مدى الإهمال عند العاملين بالمحل والمصنع المتخصص لتجهيز الفطائر، وطالب أمانة مكة المكرمة بتشديد الرقابة على هذه المحلات لسلامة الجميع، حسب “الجزيرة أون لاين”

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