8 مايو 2018 مـ / موافق 22 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سقوط مروحية روسية شرق سوريا ومقتل طيارين

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، سقوط مروحية روسية من طراز كا-52 شرق سوريا.

وقالت الوزارة إن ذلك أسفر عن مصرع الطيار ومساعده، ورجحت أن سقوط وتحطم المروحية المقاتلة كان نتيجة خلل فني.

وعثر على جثماني الطيارين ونقلا إلى القاعدة، التي انطلقت منها المروحية. وهذا هو الحادث الثاني للقوات الروسية في سوريا خلال أقل من أسبوع، فقد تحطمت مقاتلة من طراز SU-30 SM قبالة سواحل مدينة جبلة، عقب إقلاعها من قاعدة حميميم.

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