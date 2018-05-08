صور | مدني مكة يخلي 88 منوما من مستشفى خاص بسبب حريق

(أنحاء) – وكالات :-
تمكنت فرق الدفاع المدني والشؤون الصحية بمحافظة جدة من إخلاء 88 منوماً من مستشفى خاص بجنوب جدة، بسبب حريق في المستشفى، التي أشارت التحقيقات الأولية أنه ناتج عن تماس كهربائي.
وأوضحت الشؤون الصحية بمحافظة جدة، أن حريقاً محدوداً اندلع في الدور الرابع لمبنى مستشفى خاص يقع بأحد أحياء جنوب جدة، وأنها وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة أخلت 88 منوماً من المستشفى، فيما نقلت 22 حالة حرجة إلى المستشفيات الحكومية القريبة من موقع الحادث.
كما أشارت إلى أن 72 حالة يجري إسعافها في المفرزة التي نقل لها المرضى، ويجري التنسيق مع مستشفيات حكومية لنقل من يتضح أن حالته بحاجة للنقل إلى مستشفى آخر.