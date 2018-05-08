8 مايو 2018 مـ / موافق 22 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“فلكية جدة” تعلن عدد ساعات الصيام بمدن المملكة

بتاريخ أنحاء الوطن ،رمضان | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم الاثنين، عدد ساعات الصيام بمدن المملكة، مشيرةً إلى أن بداية رمضان 2018 تأتي قبل حدوث الانقلاب الصيفي بحوالي 4 أسابيع، حيث تطول عدد ساعات الصيام في المناطق الواقعة في النصف الشمالي للكرة الأرضية شمال خط الاستواء.

وتشهد مدينة طريف بأقصى شمال المملكة هذا العام أطول ساعات الصيام، حيث تزيد على 15 ساعة، فيما تقل ساعات الصيام كلما اتجهنا جنوبًا، لتصل إلى حوالي 14 ساعة ونصف في جازان.

كما أوضحت “فلكية جدة” أن ساعات الصيام ستزيد مع مرور أيام الشهر الفضيل وصولا إلى نهايته، كما يلي:

مكة المكرمة
مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعة و 35 دقيقة
مدة الصيام نهاية رمضان:14 ساعة و 54 دقيقة

المدينة المنورة
مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعة و 48 دقيقة
مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعة و 3 دقائق

الرياض
مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعة و 49 دقيقة
مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعة و 11 دقيقة

جدة
مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعة و 33 دقيقة
مدة الصيام نهاية رمضان:14 ساعة و 53 دقيقة

الدمام
مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعة و 57 دقيقة
مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعة و 21 دقيقة

بريدة
مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعة و 57 دقيقة
مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعة و 20 دقيقة

أبها
مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعة و 22 دقيقة
مدة الصيام نهاية رمضان:14 ساعة و 38 دقيقة

تبوك
مدة الصيام بداية رمضان:15 ساعة و7 دقيقة
مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعة و 33 دقيقة

حائل
مدة الصيام بداية رمضان:15 ساعة و 2 دقيقة
مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعة و 27 دقيقة

عرعر
مدة الصيام بداية رمضان:15 ساعة و 20 دقيقة
مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعة و 50 دقيقة

جازان
مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعة و 17 دقيقة
مدة الصيام نهاية رمضان شهر :14 ساعة و 32 دقيقة

نجران
مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعة و 19 دقيقة
مدة الصيام نهاية رمضان:14 ساعة و 35 دقيقة

الباحة
مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعة و 29 دقيقة
مدة الصيام نهاية رمضان:14 ساعة و 47 دقيقة

طريف
مدة الصيام بداية رمضان:15 ساعة و 24 دقيقة
مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعة و 38 دقيقة

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