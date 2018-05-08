فيديو | أحمد قذاف الدم يروي محاولات قطر لاغتيال الملك عبدالله .. ويكشف علاقتها بإيران

قريباً على مجموعة قنوات 24 سعودي،

الحوار التاريخي مع المسؤول الليبي " أحمد قذاف الدم"،

و أسرار تكشف لأول مرة عن تورط #قطر في محاولة اغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله.#السعودية #الكويت #الامارات #البحرين #عمان #اليمن #ليبيا #مصر #قطر_تمول_الارهاب #حوار_24 pic.twitter.com/FANIAZKuBH

— قناة 24 السعودية (@Saudi_24) May 6, 2018