فيديو | أحمد قذاف الدم يروي محاولات قطر لاغتيال الملك عبدالله .. ويكشف علاقتها بإيران

(أنحاء) – متابعات : ــ
يظهر المسؤول السياسي لجبهة النضال الليبية، أحمد قذاف الدم، مع الإعلامي تامر حنفي، على قناة 24 سعودي، غدًا، ليتحدث عن محاولات قطر لاغتيال ملك السعودية الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
ويكشف «قذاف الدم»، خلال الحلقة، عن تآمر قطر على السعودية في كثير من المواقف، ويروي أسرار تذاع لأول مرة حول قطر ودورها في تخريب ليبيا وتآمرها على المملكة العربية السعودية.
وخلال الحلقة، يكشف كيف تسبب النظام القطري في خداع العرب، وتشريد 15 مليون مسلم نتيجة أفعالها في المنطقة، مؤكدا أن القرضاوي هو رأس الفتنة الآن في المنطقة.
ويتطرق إلى دور إيران في المنطقة، وكيف أنها تعاونت مع قطر لمواجهة دول التعاون الخليجي، والعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة العربية ككل.
قريباً على مجموعة قنوات 24 سعودي،
الحوار التاريخي مع المسؤول الليبي " أحمد قذاف الدم"،
و أسرار تكشف لأول مرة عن تورط #قطر في محاولة اغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله.#السعودية #الكويت #الامارات #البحرين #عمان #اليمن #ليبيا #مصر #قطر_تمول_الارهاب #حوار_24 pic.twitter.com/FANIAZKuBH
— قناة 24 السعودية (@Saudi_24) May 6, 2018