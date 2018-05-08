8 مايو 2018 مـ / موافق 22 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | أسير حوثي يؤكد مشاركة إيرانيين معهم في القتال بجانب الميليشيات الانقلابية

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكد أحد أسرى الحوثيين، الذين تم أسرهم في معارك الجيش اليمني لتحرير آخر معاقل ميليشيا الحوثي في مديرية ميدي الساحلية الحدودية، وجود عناصر إيرانية يقاتلون في صفوف الحوثي.

ووثق مقطع فيديو إفادات 3 أسرى حوثيين صغار في السن بشأن ظروف أسرهم، مشيرين إلى أن زملاءهم في الميليشيا هربوا حينما وجدوهم جرحى، ولم يتوقفوا لمساعدتهم، وتم إسعافهم وإنقاذهم من قِبل الجيش اليمني.

وأوضح الأسير الحوثي أنه وجد إيرانيين يشاركون معه في التدريبات العسكرية والقتال، ووجد أحدهم قتيلاً خلال المعارك الأخيرة.

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