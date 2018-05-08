فيديو | أسير حوثي يؤكد مشاركة إيرانيين معهم في القتال بجانب الميليشيات الانقلابية

(أنحاء) – متابعات : ــ
أكد أحد أسرى الحوثيين، الذين تم أسرهم في معارك الجيش اليمني لتحرير آخر معاقل ميليشيا الحوثي في مديرية ميدي الساحلية الحدودية، وجود عناصر إيرانية يقاتلون في صفوف الحوثي.
ووثق مقطع فيديو إفادات 3 أسرى حوثيين صغار في السن بشأن ظروف أسرهم، مشيرين إلى أن زملاءهم في الميليشيا هربوا حينما وجدوهم جرحى، ولم يتوقفوا لمساعدتهم، وتم إسعافهم وإنقاذهم من قِبل الجيش اليمني.
وأوضح الأسير الحوثي أنه وجد إيرانيين يشاركون معه في التدريبات العسكرية والقتال، ووجد أحدهم قتيلاً خلال المعارك الأخيرة.