فيديو | إطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق الخميس.. والدفاع المدني: يوجه رسالة إلى المواطنين

(أنحاء) – متابعات : ــ
تنطلق الخميس القادم، صفارات الإنذار، في مدينة الرياض والخرج والدرعية، وجميع محافظات المنطقة الشرقية.
وقال العميد الدكتور حمود الفرج، مساعد المدير العام للدفاع المدني للعمليات في مداخلة لبرنامج “تم” أن الهدف من إطلاق صفارات الإنذار هو التأكد من جاهزية مشروع نظام الإنذار مشددا على أنه لا داعي مطلقًا للخوف والقلق.
وأضاف أن صفارات الإنذار ونظام الإنذار بشكل عام أحد الإجراءات والتدابير التي يتخذها الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات”، مشيرًا إلى أنه حسب لائحة الإنذار ستتم عمليات إطلاق صفارات الإنذار بشكل دوري كل ستة أشهر.
ولفت إلى أن إطلاق صفارات الإنذار ليس كما ارتبط في حالات معينة كالحروب، وإنما تُستخدم لجميع المخاطر، سواء الطبيعية أو الصناعية كما هو موجود في السدود للإنذار عند السيول القادمة والمنقولة؛ وذلك لتحذير مَن يكون في الوادي لإخلاء هذا المكان لخطورته.