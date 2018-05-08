فيديو | التحالف يعرض لقطات جوية من استهداف العناصر الحوثية قبالة الحدود السعودية وفي الداخل اليمني

(أنحاء) – متابعات :-
عرضت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية باليمن لقطات من استهداف طيران التحالف لعناصر من مليشيات الحوثي بالقرب من الحدود السعودية، ومواقع عسكرية أخرى في الداخل اليمني.
وأظهرت اللقطات التي استعرضها العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي للتحالف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم (الاثنين)، لحظة قتل عدد من مليشيات الحوثي في جبة الدار البيضاء، وتدمير عدد آخر قبالة الحدود السعودية.
وأكّد المالكي في تعليقه على هذه اللقطات أنه تم خلال الفترة الأخيرة تدمير 107 مواقع لتجمع ميليشيات الحوثي في الداخل اليمني، ما بين مواقع عسكرية وعربات تموين وتجمعات لعناصر المليشيات.