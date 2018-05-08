فيديو | خالد الفيصل: أيها السلمان العظيم وابن سلمان الكريم اضرب بنا البر والبحر ستجدنا الشريك الأبر

(أنحاء) – متابعات :-
رعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، فعاليات منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي، والذي حمل شعار، من الرؤية إلى الإنجاز “استثمر في مكة”، وأطلق خلال المنتدى استراتيجية المنطقة للعشر سنوات المقبلة.
وألقى أمير مكة كلمة بهذه المناسبة قال فيها: “أقول شكراً للحضور، لكل مواطنٍ غيور، أراد التزود بالسؤال عن حقيقة كانت خيال.. إنها رؤية الحالمين القادرين على تحويل الخيال إلى يقين.. يا أهل منطقة مكة.. نحن على مشارف نُقلة فهل نُشعل لها شُعلة.. أيها المشارك المنتظر ماذا تقول لقائدٍ ظفر، كأني أسمعك تقول: أيها السلمان العظيم وابن سلمان الكريم اضرب بنا البحر والبر ستجدنا الشريك الأبر إن شاء الله وعلى بركة الله” .
تجدر الإشارة إلى أن منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي يضم ما يقارب 60 متحدثاً من رواد الأعمال وخبراء قطاع الاقتصاد محلياً وإقليمياً ودولياً، للنقاش واستعراض التجارب الدولية الناجحة وطرح الحلول المبتكرة خلال 9 جلسات رئيسة وأخرى فرعية جميعها تسلط الضوء على المحاور الرئيسة لتحقيق رؤية المملكة 2030.