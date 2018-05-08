7 مايو 2018 مـ / موافق 22 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | لاعب ينفذ رمية تماس على ظل الشمس بدلاً من خط الملعب

بتاريخ رياضة ،فيديو | الكاتب :

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