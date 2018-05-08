فيديو | وزير المواصلات الأسبق يكشف سبب بكائه بعدما حضر الملك سلمان لتكريمه

(أنحاء) – متابعات : ــ
كشف وزير المواصلات الأسبق، ناصر السلوم، عن لحظة تكريمه حينما ترك الوزارة، والكلمة التي قالها له الملك سلمان وأبكته، قائلا إن الملك سلمان حينما كان أميرا للرياض حضر إلى حفل تكريمه بعد قرار تركه للوزارة، حرصا منه على توديعه.
وأضاف في حلقة من برنامج «من الصفر»، الذي سيبث في رمضان المقبل: «الملك ألقى كلمة قال فيها: « أشكركم على دعوتي لتكريم أخي وصديقي وزميلي الدكتور ناصر السلوم وزير المواصلات السابق… لقد عرفت الرجل سنين طويلة، وكيلا لوزارة المواصلات وزميلا في هيئة تطوير الرياض، ثم وزيرا».
وتابع الملك: «وجدت منه التعاون والتفاني في عمله والنزاهة لرجل جرت بين يديه ملايين الريالات”، حيث أكد السلوم أن هذه الكلمة دفعته للبكاء متأثرا بها».