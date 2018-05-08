فيديو وصور | وصول بعثة فريق “فالنسيا” الإسباني للمشاركة في مباراة اعتزال فهد الهريفي

(أنحاء) – متابعات :-
وصلت بعثة فريق فالنسيا الأسباني، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مطار الملك خالد بالرياض، للمشاركة في مباراة اعتزال نجم النصر والمنتخب اللاعب فهد الهريفي.
وأظهرت لقطات مصورة لحظة وصول الفريق الإسباني للمطار، حيث يستعد فالنسيا لخوض مباراة اعتزال الهريفي غدًا الأربعاء باستاد الأمير فيصل بن فهد.
ويشارك في المباراة عدد كبير من نجوم عالم كرة القدم، ومنهم: البرازيلى “رونالدينيو”، و المصري “محمد أبو تريكة”، والإيطالى “فرانشيسكو توتى”، والبرتغالى “لويس فيجو”.
📽️ الرياض | وصول فريق فالنسيا الأسباني إلى مطار الملك خالد للمشاركة في مباراة #اعتزال_فهد_الهريفي pic.twitter.com/h1Ck1z19kZ
— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) May 8, 2018
🎥 | لقاء 🎤 مع انيل مورثي – المدير التنفيذي لنادي فريق #فالنسيا الإسباني #KSA_SPORTS #مهرجان_اعتزال_فهد_الهريفي pic.twitter.com/FfFJl4aJu4
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) May 8, 2018
انيل مورثي يتناول القهوة العربية أثناء وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض
عبر@Muath_09 #KSA_SPORTS pic.twitter.com/ykjdRRrwIw
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) May 8, 2018