8 مايو 2018 مـ / موافق 23 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو وصور | وصول بعثة فريق “فالنسيا” الإسباني للمشاركة في مباراة اعتزال فهد الهريفي

بتاريخ رياضة ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وصلت بعثة فريق فالنسيا الأسباني، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مطار الملك خالد بالرياض، للمشاركة في مباراة اعتزال نجم النصر والمنتخب اللاعب فهد الهريفي.

وأظهرت لقطات مصورة لحظة وصول الفريق الإسباني للمطار، حيث يستعد فالنسيا لخوض مباراة اعتزال الهريفي غدًا الأربعاء باستاد الأمير فيصل بن فهد.

ويشارك في المباراة عدد كبير من نجوم عالم كرة القدم، ومنهم: البرازيلى “رونالدينيو”، و المصري “محمد أبو تريكة”، والإيطالى “فرانشيسكو توتى”، والبرتغالى “لويس فيجو”.

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