8 مايو 2018 مـ / موافق 22 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“كاسيو” و”أبار” يكرمان الفائزين في مسابقة “نادى النخبة للآلات الحاسبة”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

احتفلت شركة محمود صالح أبار الوكيل المعتمد لمنتجات كاسيو بالسعودية،  وشركة كاسيو كمبيوتر ليمتد اليابانية مؤخرا بعملاء وموزعي الآلات الحاسبة، وذلك للإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة “نادي النخبة” من مختلف الفئات ، حيث تم تسليم أربعة سيارات رينو دوكر فان 2018م ، للفائزين بالمركز الأول وحتى الرابع ، إضافة إلى العديد من الجوائز القيمة لعدد المشتركين الذين حققوا نتائج جيدة في المبيعات، وقد حضر الحفل الذي أقيم بفندق كراون بلازا ـ جدة – السيد شينجو ياماجا ـ مدير عام شركة كاسيو كمبيوتر ليمتد اليابانية الشرق الأوسط ، وعدد من مسئولي شركة كاسيو الشرق الأوسط ـ دبي ـ ومسئولي شركة محمود صالح  أبار.

وقد ألقى السيد شينجو ياماجا – مدير عام شركة كاسيو، كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لعملاء وموزعي آلات كاسيو الحاسبة على مجهوداتهم العظيمة لتطوير وتنشيط حركة التسويق والمبيعات في السوق السعودي.

وقال: نحن نهدف من “مسابقة نادى النخبة ” باعتبارها التجربة الأولى لنا لتوحيد اتجاه المبيعات والتسويق مع عملاءنا وموزعينا لتحقيق مزيد من النمو وزيادة حصة المبيعات في السوق السعودي، وأضاف أن التجربة حققت نجاحا منقطع النظير رغم ظروف السوق القاسية ظلت منتجات آلات كاسيو الحاسبة تحتل المركز الأول في السعودية، وأثني السيد ياماجا على العملاء والموزعين وهنأ الفائزين في المسابقة والمشاركين الذين بذلوا جهودا كبيرة استحقوا لقاء ذلك مكافأتهم.

وأضاف: أن مسابقة نادى النخبة هو برنامج مكافآت لجميع عملاء وموزعي آلات كاسيو الحاسبة في السعودية، وقد صمم لدفع وتنشيط حركة المبيعات والتسويق للآلات الحاسبة في السوق السعودي. واتاحة الفرصة للعملاء للتعرف على مواصفات المنتج والتشغيل الأساسي إلى جانب الفوائد والمزايا التي سيجنيها المستخدم ، وعبر عن سعادته بأن هناك برنامج ترويجي ضخم سيطرح من قبل كاسيو للتطبيق لكل العملاء والموزعين ابتداء من الأول من مايو 2018م

وعن أحدث منتجات كاسيو قال السيد / ياماجا ان أحدث آلة حاسبة طرحتها كاسيو في الأسواق هي الآلة موديل DS1JT لتواكب تطبيق نظام الضريبة المضافة الذي أعلنت عنه السعودية ابتداء من الأول من يناير2018م وهي آلة حاسبة قوية التحمل مع ميزة حساب الضريبة المضافة بمواصفات جديدة رائعة تمكن من مراجعة 300 خطوة حسابية وادراج وحذف عمليات حسابية مع إعادة التدقيق بمساعدة الصوت، مشيرا الى أن الآلة متوفرة عبر منافذ البيع بالسعودية بأسعار مناسبة. ‏

من جهة أخرى أشاد الأستاذ محمد على باصره – مدير قسم كاسيو بشركة أبار، بشركة كاسيو ودورها السباق في مجال البحوث والتقنية واختراع أول ألة حاسبة اليكترونية ، وأضاف بأن شركة أبار – الوكيل الحصري لمنتجات كاسيو لما يقارب الأربعون عاماً بالمملكة ،بذلت جهودا كبيرة لتطوير أعمال الآت كاسيو الحاسبة في مختلف المجالات العملية والتعليمية ، خاصة الاستعانة بخبرة الأستاذ/ أحمد الدينى – لإنشاء موقع لتعليم الرياضيات لكافة المراحل الدراسية باستخدام الآلة الحاسبة العلمية ، حتى أصبح زوار الموقع أكثر من (120 مليون ) مستخدم.

وقال مهنئا الفائزين من العملاء في مسابقة نادى النخبة أن لدينا عملاء وموزعين مميزين لديهم القدرة الفائقة لتحقيق أفضل النتائج في عرض الآلات في محلاتهم والوصول إلى نتائج ممتازة في المبيعات، وبارك للعملاء والموزعين ما حصلوا علية من تكريم وتمنى للمشاركين الذين لم يحالفهم الحظ التوفيق في المسابقة القادمة.

وكان السيد محمد حطيط – رئيس قسم المبيعات بقسم التعليم وحلول الأعمال – كاسيو الشرق الأوسط، قد استعرض استراتيجية كاسيو للمرحلة القادمة، تلي ذلك عرضاً شيقاً عن منتجات آلات كاسيو الحاسبة وبرنامج نادي النخبة قدمه الأستاذ محمد فريد – مدير المبيعات الإقليمي للآلات الحاسبة كاسيو الشرق الأوسط، واستعرض نتائج مسابقة نادى النخبة والمعايير والشروط التي طبقت في اختيار الفائزين ، ثم أعلن عن أسماء الفائزين من مختلف الفئات، وفي ختام الحفل أعلن الأستاذ محمد فريد، عن برنامج ترويجي جديد للمرحلة القادمة ابتداء من الأول من مايو 2018م ولمدة عام سيكشف عن تفاصيله فيما بعد.

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