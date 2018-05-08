8 مايو 2018 مـ / موافق 22 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مدير المجمع الطبي الذي يعمل فيه دهان طبيب أسنان: تم إيقافي عن العمل بعدما كشفت الأمر

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

 أعلن مدير المجمع الطبي الذي تم ضبط به وافد دهان يعمل كطبيب أسنان عن إيقافه عن العمل بسبب تقديمه تقريرا عن حال المجمع والمخالفات الموجودة فيه، وذلك بعد يومٍ واحدٍ من إعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن ضبط الوافد.

وقال مدير المجمع عبر حسابه على “تويتر”: “اليوم تم إيقافي عن العمل كطبيب ومدير لمجمع طبي للأسنان بعد أسبوع فقط من شغلي لهذه الوظيفة، والسبب إني قمت بكتابة تقرير عن حال المجمع”، وأرفق نسخة من التقرير الذي قال إنه تسبب في إيقافه عن العمل.

وتضمن التقرير الذي رفعه مدير المجمع للمدير العام للمجموعة، شكوى من وجود عدوانية في التعامل بين الأطباء والإداريين في المجمع، ووجود مخالفات لأنظمة العمل والإقامة، وعدم حمل ممرضات لرخصة مزاولة التمريض، وبعضهن على كفالة المجموعة بمهنة عاملة منزلية.

كما تضمن التقرير إفادة حول إجراء عمليات زراعة أسنان في المجمع عن طريق أطباء غير مرخص لهم للقيام بمثل هذه العمليات، ووجود طبيب مبلغ عنه هروب، إضافة لافتقار الفرع الذي يديره للكثير من الأدوات والمواد الطبية الأساسية.

وقال إنه تقدم ببلاغ لوزارة الصحة والشؤون الصحية بمنطقة الرياض بعد أن اكتشف أن الملاك على دراية بكل ما يحدث في المجمع، وبعد رفضهم معالجة ما رفعه لهم في التقرير.

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