8 مايو 2018 مـ / موافق 22 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مستشار قانوني: 70% من الخلافات الزوجية بمحاكم الأحوال الشخصية تتعلق بقضايا مرورية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف قانوني، أن 70% من قضايا الخلافات الزوجية بمحاكم الأحوال الشخصية هي قضايا مرورية، وهي خلافات حول مخالفات مرورية تسبب فيها أزواج بمركبات مملوكة لزوجاتهم.

وأوضح المحامي والمستشار نواف النباتي، وفقاً لـ”الوطن”، أن العديد من النساء يرفضن تسديد مخالفات مرورية سجلتها بحقهن كاميرات “ساهر”، بحجة أن مرتكب المخالفة هو الزوج أو أحد أولياء أمورهن، مطالبات بإلزامهم بدفع المخالفات، مشيرا إلى أن عدد هذا النوع من الدعاوى بلغ خلال شهر رجب الجاري 12024 دعوى بالمحاكم الابتدائية بمناطق المملكة المختلفة.

ويرجع النباتي أسباب بروز مثل هذه الدعاوى إلى جهل معظم النساء بالأنظمة المرورية، واستغلال الأزواج ورجال الأسرة لذلك بتسجيل مركبات بأسمائهن، ومن ثم التهاون في الالتزام بالأنظمة المرورية، وأحيانا كثيرة يأتي عدم التزام الأزواج بالأنظمة المرورية متعمدا كنوع من الانتقام بسبب خلافات زوجية.

وأضاف المختص القانوني، أن معظم المخالفات المرتكبة من قبل الأزواج تمثلت في تجاوز الإشارة المرورية، وعدم ربط حزام الأمان، الوقوف الخاطئ، وتجاوز السرعة، ناصحا النساء لحماية أنفسهن من تحمل المخالفات المتعمدة باستخراج تفويض للمستفيد من المرور يسمح له بقيادة السيارة.

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