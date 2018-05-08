8 مايو 2018 مـ / موافق 23 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزارة الطاقة: المملكة ملتزمة بدعم استقرار الأسواق البترولية

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

الرياض – واس :-

صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، على إثر القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، بأن المملكة العربية السعودية ملتزمة بدعم استقرار الأسواق البترولية لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين واستدامة النمو في الاقتصاد العالمي، وستعمل المملكة مع كبار المنتجين والمستهلكين داخل أوبك وخارجها للحد من آثار أي نقص في الامدادات.

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