أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»ولي أمر يتهم مديرة مدرسة بالتعدي على ابنته في حفل التخرج.. وإدارة التعليم بحفر الباطن تحقق
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