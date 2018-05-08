8 مايو 2018 مـ / موافق 22 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»ولي أمر يتهم مديرة مدرسة بالتعدي على ابنته في حفل التخرج.. وإدارة التعليم بحفر الباطن تحقق
﻿

ولي أمر يتهم مديرة مدرسة بالتعدي على ابنته في حفل التخرج.. وإدارة التعليم بحفر الباطن تحقق

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

اتهم ولي أمر طالبة مديرة مدرسة متوسطة بمحافظة حفر الباطن بالتعدي على ابنته خلال حفل التخرج بشدها من شعرها وسحب روب التخرج منها، ورفض تسليمها شهادة التخرج.

وقال ولي أمر الطالبة إنه فوجئ بابنته تخرج من المدرسة في حالة تأثر وبكاء وانهيار شديد للغاية، فعلم أن مديرة المدرسة اعتدت عليها بشدها من شعرها وسحبت روب التخرج منها، كما استثنتها من تسلم شهادة التخرج رغم تسلم 44 خريجة لشهاداتهن، وذلك بحجة أن اسمها سقط سهواً من قائمة الخريجات، لافتا إلى أنه تقدم بشكوى لإدارة التعليم بالمحافظة.

ومن جانبها أكدت إدارة تعليم محافظة حفر الباطن، أنها تسلمت الشكوى، وأنها قيد الإجراء والتحقيق، مؤكدة أنها فور انتهاء التحقيق سترفع النتائج إلى الإدارة القانونية في تعليم المنطقة الشرقية لدراسة وإجراء اللازم، حسب “سبق”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق