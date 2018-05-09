9 مايو 2018 مـ / موافق 23 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الأرصاد تحذر: استمرار الغبار على الرياض حتى الواحدة صباحًا
﻿

الأرصاد تحذر: استمرار الغبار على الرياض حتى الواحدة صباحًا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متبعات :-

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد والبيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا بشأن حالة الطقس التي تجتاح منطقة الرياض، والتي تستغرق أكثر من 6 ساعات، حيث تبدأ عند الساعة 05:30 مساءً.

وحذّرت الهيئة من خلال التنبيه من استمرار حالة شبه انعدام الرؤية الأفقية، الناتجة عن الأتربة المثارة على 7 مناطق بالرياض.

وتنتهي حالة الطقس المشار إليها عند الساعة الواحدة صباح الخميس، والتي يمتد تأثيرها على: الرياض، المجمعة، الزلفي، الخرج، المواحمية، الأفلاج، حوطة بني تميم.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق