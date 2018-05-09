9 مايو 2018 مـ / موافق 23 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الترفيه”: جامعة الأميرة نورة تستضيف مارلون واينز.. و”فقاعات” تحلّق في سماء تبوك

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت هيئة الترفيه عن عدد من الفعاليات الترفيهية الهامة التي تنظمها خلال الفترة القادمة، والتي تأتي ضمن فعاليات روزنامة الهيئة للعام 2018، بينها مشاركات تستضيف فيها فرقا ونجوما عالميين.

حيث يستضيف مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بالرياض يوم الجمعة المقبل نجم الكوميديا العالمي مارلون واينز، في عرض بعنوان “كوميديا 1.0″، بمشاركة عددٍ من مشاهير “ستاند أب كوميدي”، وذلك لأول مرة في المملكة.

فيما تواصل فعالية “آكشن مانيا بارك” تقديم عروضها التي بدأتها في 21 مارس الماضي بملعب الكعكي في جدة حتى 23 يونيو المقبل، في حين تستمر عروض فعالية “برحة ميركاتو” في المدينة المنورة حتى 12 من شهر مايو الجاري.

كما أعلنت الهيئة عن عدد من العروض التي ستشهدها منطقة تبوك، بينها عرض السلكني الذي يقدَّم لأول مرة بالمنطقة الشمالية، بالإضافة لعروض أخرى، منها عرض ابتكاري ترفيهي، وفعالية الفقاعات، وذلك في “تبوك بارك” في الفترة من 10 إلى 12 مايو الجاري.

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