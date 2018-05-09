9 مايو 2018 مـ / موافق 23 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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«الخزانة الأميركية»: إجراءات فورية لتنفيذ قرار الانسحاب من اتفاق إيران النووي

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن اتخاذها لإجراءات فورية لتنفيذ قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي.

وقال وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين في بيان اليوم : إن الرئيس الأمريكي كان واضحًا في أن هذه الإدارة عازمة على معالجة مجمل أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار وسنستمر في العمل مع حلفائنا لبناء اتفاقية تخدم مصلحة أمننا الوطني على المدى الطويل”، مبيناً أن الولايات المتحدة ستقطع وصول الحرس الثوري إلى رأس المال لتمويل النشاط الإيراني الخبيث، ووضعها كأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، واستخدامها للصواريخ البالستية ضد حلفائنا، ودعمها لنظام الأسد الوحشي في سوريا ، وانتهاكاته لحقوق الإنسان ضد شعبه، وانتهاكاته للنظام المالي الدولي.

وأضاف البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة سيقوم باتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ قرار الرئيس الأمريكي وفرض عقوبات على إيران.

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