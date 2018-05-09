الدفاع المدني بمكة يدشن حملة السلامة الوقائية استعداداً لشهر رمضان

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي : ــ
ضمن استعدادات الإدارة العامة للدفاع المدني لموسم رمضان المبارك لمتابعة متطلبات السلامة والوقاية في المنشآت السكنية والفنادق المخصصة لإسكان المعتمرين وزوار بيت الله الحرام، تم تدشين حملة السلامة الوقائية بمشاركة العديد من المكاتب الهندسية ومؤسسات السلامة المعتمدة للقيام بجولات ميدانية شملت أيضا العديد من المواقع الهامة والمجمعات التجارية في المنطقة المركزية.
وتركزت الحملة على وجود تراخيص الدفاع المدني وجاهزية أنظمة الإنذار المبكر عن الحريق ومخارج الطوارىء ووجود المختص في أعمال السلامة وخلافها، وقد لوحظ توافر تدابير السلامة في غالبية المواقع، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملاحظات التي تم رصدها للعمل على معالجتها بشكل فوري.