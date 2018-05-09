9 مايو 2018 مـ / موافق 23 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الرياض.. بدء محاكمة يمني زود الحوثيين بإحداثيات وصور مواقع عسكرية لاستهدافها

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

بدأت اليوم الأربعاء أول جلسات محاكمة يمني منضم لميليشيا الحوثي المصنفة كمنظمة إرهابية، وذلك لقيامه بإرسال معلومات مواقع حيوية ومواقع عسكرية لقادة وعناصر الحركة لاستهدافها من قبلهم.

وطالبت النيابة العامة خلال الجلسة التي عقدت بالمحكمة الجزائية بالرياض بقتل المتهم تعزيراً لخطورة جرائمه، ووجهت له عدة تهم، منها التخابر مع جهات إرهابية معادية للمملكة، وتزويدهم بصور ومعلومات وإحداثيات منشآت حكومية وعسكرية عبر تطبيق “واتس آب”؛ لاستهدافها والإضرار بأمن المملكة.

وكان قادة حركة التمرد الحوثي طلبوا من المتهم تزويدهم بتلك الإحداثيات والصور مقابل حصوله على المال ومنحه منصباً في الحركة.

كما وُجهت للمتهم اتهامات أخرى منها، تأييده لجماعة إرهابية، ودخوله المملكة عدة مرات بطريقة غير نظامية، وتخزينه وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام وإرساله لجهات معادية للمملكة، إضافة لخيانته للمملكة بعد استضافتها له وإصدار هوية زائر له، لكنه لم يف بمتطلبات تلك الاستضافة.

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