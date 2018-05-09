8 مايو 2018 مـ / موافق 23 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الصحة” تعلق على واقعة دهان يعمل طبيب أسنان.. وتوضح أسباب إغلاق المجمع

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس الثلاثاء، عن نتائج الزيارة الميدانية لمقر المنشأة الطبية الخاصة بالرياض، والتي ضُبط فيها وافد يمارس مهنة طبيب أسنان وهو يعمل في الأساس دهانا، فيما كشفت وزارة الصحة أسباب إغلاق المجمع الطبي.

وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنه بعد التحقق من تقرير الزيارة الميدانية لمقر المنشأة الصحية الخاصة في الرياض تبيّن أن الوافد لا يمارس مهنة طب الأسنان أو أي مهنة صحية، وجرى التنسيق مع وزارة الصحة لاتخاذ الإجراء اللازم.

من جهتها، اتفقت وزارة الصحة مع نظيرتها العمل حول أن الوافد لا يعمل لدى المجمع الطبي طبيب أسنان بل هو عامل تنظيف ومهنته في الإقامة “دهان”، وذلك بحسب ما رصدته كاميرات الفيديو لدى المجمع.

وأوضحت في بيان لها أن أغلب المخالفات التي تطرق إليها الطبيب صاحب الشكوى في خطابه قد سبق ضبطها من قبل فرق الالتزام بوزارة الصحة داخل المجمع، مشيرة إلى أنه تم إبلاغهم بالمخالفات ومن ثم تم إغلاق المجمع اليوم الثلاثاء.

وأكدت الوزارة أنها ماضية في تطبيق أعلى معايير الرقابة للحفاظ على سلامة المرضى من خلال الزيارات المستمرة التي تتم يوميا في مختلف مناطق المملكة أو نتيجة بلاغات، والتي نتج عنها ضبط مئات المخالفات.

وكان مدير المجمع للمنشأة الطبية والذي تقدم ببلاغ لوزارة الصحة حول الواقعة قد صرح بأنه فقد وظيفته بسبب تقرير الشكوى الذي رفعه عن وجود وافد يعمل في مهنة طبيب أسنان بالمجمع دون ترخيص.

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