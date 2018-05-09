9 مايو 2018 مـ / موافق 23 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الصحة” تغلق 5 مجمعات طبية لطب الأسنان بالرياض

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وزارة الصحة إغلاق 5 مجمعات طبية متخصصة في “طب الأسنان” بمدينة الرياض بسبب قصور في نظام التعقيم، وعدم توفر الحد الأدنى من الكوادر، وقصور في تطبيق نظام التخلص الآمن من النفايات الطبية، وتجاوزات للاختصاص بالممارسة الصحية.

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