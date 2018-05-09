الفيفا يختار “الغزال” عضواً في المونديال العالمي بروسيا 2018

(أنحاء) – محمد الحساوي :-
اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ابن الوطن السعودي عبدالله بن جمعة الغزال للعمل كعضو في اللجان المنظمة لنهائيات كاس العالم المقبلة في روسيا 2018م ، وذلك بعد اجتيازه كافة الاختبارات و المقابلات و حضوره للعديد من ورش العمل و الدورات التدريبية في مدينة زيورخ السويسرية حتى نال على ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم .
ويعد الغزال هو السعودي الوحيد الذي تم اختياره من قبل الاتحاد الدولي للانضمام ضمن طاقم عمله في نهائيات كأس العالم عبر لجنة الاعلام والإحصاء، كما أنه يعتبر أحد الكفاءات الوطنية الشابة والطموحة التي تعمل في المجال الإعلامي السعودي.
من جهته عبر عبدالله الغزال عن سروره بهذا الاختيار، وقال بصراحة سعادتي لا توصف كون ان الفيفا اختارني للانضمام لعضوية لجانه في نهائيات كاس العالم بروسيا 2018 م، و هذا الامر يدعو للفخر و الاعتزاز و ان شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع و الظهور بالمظهر المشرف في الحدث التاريخي و الرياضي الاول عالمياً.