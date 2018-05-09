9 مايو 2018 مـ / موافق 23 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المملكة ترحب بالقرارات الواردة في إعلان بامنجوم الصادر عن قمة الكوريتين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

جدة – واس :-

عبر مصدر مسؤول عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالقرارات الواردة في إعلان بامنجوم الصادر عن قمة الكوريتين.

وأعرب المصدر عن تطلع المملكة العربية السعودية بأن ينفذ الجانبان ما تم الاتفاق عليه من أجل تعزيز الثقة والمصالحة بين جمهورية كوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، وإحراز تقدم في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بما يعزز الأمن والسلم الدوليين.

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