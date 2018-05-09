9 مايو 2018 مـ / موافق 24 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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برنامج “مالم تر” يكشف تفاصيل مثيرة عن اختفاء 3 مليارات في قضية توظيف الأموال في منطقة عسير

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – الرياض : ــ

في حلقة حملت تفاصيل مثيرة لأكبر قضايا توظيف الأموال في السعودية والتي تقدر بـ3 مليار، ناقش برنامج “مالم تر” الذي يبث على قناة mbc يوم أمس (الثلاثاء) قضية مساهمات معجب آل فرحان، ومجموعة من المتهمين بتوظيف الأموال في منطقة عسير.

وكشفت الحلقة الاستقصائية التي قدمها الإعلامي إبراهيم الفرحان متنقلاً بين عدة مناطق في السعودية الكثير من الاسرار، والغموض الذي اكتنف ملف القضية منذ 14 عاماً، حيث استندت إلى وثائق رسميه صادرة من لجان التحقيق التي شكلت من جهات مختصة عدة، إضافة إلى إفادات عدد من المتضررين في المنطقة من أصل 30 الف متضرر، والتي ذهبت دون رجعة.

كما تطرقت الحلقة التي استمرت مدة ساعين ونصف إلى الكثير من النقاط التي كشفت عن أمور دارت في الخفاء، وجعلت من القضية تأخذ منعطف مهم تسبب في تأخير عودة حقوق المساهمين بحسب المختصين في اللجان السابقة الذين تحدثوا خلال الحلقة.

واستعرض مقدم برنامج “مالم تر” الإعلامي السعودي إبراهيم الفرحان أثناء تقديمه للحلقة التي سجلت أصداء واسعة ملفاً من 350 صفحة أعدته لجنة التحقيق في توظيف الأموال ، إضافة إلى لقاء مع المحاسب القانوني في لجنة التحقيق ، الي كشف عن أعداد المساهمين، وبعض التفاصيل الأخرى.

وقال:” نحن في زمن الحزم ، والعزم لمحاربة الفساد المالي والإداري، ومهمتنا كصحفيين أن نساهم في كشفها ، وتسليط الضوء عليها بما نملك من مصادر تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة ، وعزمها على محاربة المفسدين ، ومحاسبتهم”.

وأكد مقدم البرنامج أن قضية توظيف الأموال في عسير تعد أكبر قضية فساد مالي تشهدها السعودية لكن في ظل حزم وعزم القيادة الرشيدة في ملاحقة الفساد فإن الجميع يستبشر خيرا .

وتطرق الفرحان إلى وجود شخصيات متنفذة استطاعت تعطيل وصول نتائج التقرير النهائي حتى أصبحت القضية في طي النسيان.

وأكد مقدم برنامج “مالم تر” ابراهيم الفرحان أن قضية توظيف الأموال في منطقة عسير تعتبر من القضايا التي أحدثت لديه شغف صحافي كبير، ودفعته لعمل تحقيق صحافي استقصائي تلفزيوني عن القضية.

واستضافت البرنامج القانوني يحيى الشهراني، حيث أكد أن المشغلين أصدروا سجلات تجارية بمسميات مختلفة، وكانت الممارسة غير حقيقية ، ولا يوجد ترخيص لجمع الأموال

وقال الشهراني: “رغم أن القائمين على المساهمات ثقافتهم “ضحلة” إلا أن هناك احترافية في العمل”، مشيراً إلى أن المساهمات الوهمية في عسير ظهرت متزامنة مع مناطق مختلفة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المواطن معجب عبد الله آل فرحان ، من جمع ما يقارب 3 مليار ريال ، استثمرها في بعض الشركات والمؤسسات، ولم يعاد له رأس المال، ولا الفوائد التي كان يتأمل أن يحصل عليها من رأس المال ، وقام بشراء عقارات لقصد استثمارها على المدى البعيد ناهيك عن بعض المبالغ التي سلمت لأشخاص لأسباب مختلفة، ومجهولة ، وتفاصيل ما تبقى لديه من أموال، ولم تصل التحقيقات التي جرت في قضية معجب من قبل جهات حكومية عدة إلى نتيجة كافية، ووافيه حول مصير تلك الأموال التي جمعها من البسطاء مقابل أحلام تكونت ، وأرادوا تحقيقها .

يذكر أن “مالم تر” هو برنامج استقصائي يعيد طرح القصة من جديد عبر تحقيق صحفي “تلفزيوني”، ويعتمد على كشف معلومات جديدة وتفاصيل دقيقة مصورة، ويستعين في حالات كثيرة بمشاهد تمثيلية للحدث على طريقة الـ “Docodrama”، لتعيد المشاهد إلى القصة من جديد.

كما يعتمد البرنامج على كل المسارات التي تقود إلى الحقيقة، ويعد تمثيل الأطراف وتعدد ضيوف القضية، العوامل الأساسية للبرنامج في الوصول إلى خيوط جديدة تكشف للمشاهد أن ما تناولته الصحافة من قبل لم يكن إلا مجرد عناوين.

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