صور | اندلاع النيران في صهريج محمّل بـ”الزيت الثقيل” في ينبع.. والدفاع المدني يتدخل

(أنحاء) – متابعات :-
اندلعت النيران في شاحنة صهريج تحمل مادة الزيت الثقيل، أمس الثلاثاء، أثناء توقفها في محافظة ينبع، فيما تدخلت فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق.
وأوضح الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد الجهني، أن غرفة العمليات بمحافظة ينبع تلقت بلاغا عند الساعة 9:29 صباحا يفيد باندلاع حريق في ناقلة محمّلة بمادة “الزيت الثقيل”.
وأضاف أن فرق الدفاع المدني باشرت موقع الحريق، حيث اتضح وجود صهريج الناقلة وهي بحالة توقف ومشتعلة فيها النار، ليتم إخماده بدون تسجيل أي إصابات، وتم تسليم الحادث لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.